A Palazzo Sarcinelli la mostra "Il colore oltre il colore" di Silvia Costantini

Dal 7 Luglio al 5 Agosto 2018 è aperta la mostra di Sonia Costantini dal titolo "Il colore oltre il colore", a Palazzo Sarcinelli di Via XX Settembre a Conegliano, il tutto a cura di Oltrearte Associazione Culturale.



Catalogo con testi critici di:

Matteo Gardonio Ducrocq

Antonella Uliana



Orari mostra

Giovedì 10.30-12.30 15.30-19.30

Venerdì 10.30-12.30 15.30-23.00

Sabato e Domenica 10.30-19.30



SONIA COSTANTINI .

Sonia Costantini è nata nel 1953 in provincia di Mantova, città dove vive e lavora. Inizia a esporre nei primi anni Ottanta. Sin dagli esordi la sua ricerca artistica è indirizzata alla pratica della pittura, sperimentando varie tecniche. Nel 1986, dopo la partecipazione al "37° Salon de la Jeune Peinture" al Grand Palais di Parigi, il suo lavoro andrà precisandosi sempre più come indagine tesa a sviscerare i valori luministici della materia pittorica. Negli anni Novanta è presente in numerose esposizioni personali e collettive, in spazi pubblici e privati. Sono anni in cui la sua ricerca si concentra sempre più verso una pittura di un unico colore approfondendo la possibilità di sondare la percezione della luce dentro la pasta cromatica. Con la personale al PAC di Ferrara del 2001 il suo lavoro si radicalizza ulteriormente e la sua attività espositiva si allarga in ambito internazionale. Gli ultimi anni la vedono impegnata a puntualizzare definitivamente l'ambito della propria ricerca, privilegiando in maniera incondizionata il colore come valore assoluto. Sue opere sono presenti in varie collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero, tra queste la Collezione Giuseppe Panza di Biumo.