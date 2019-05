Note femminili di primavera al bistrot: Dialoganduo

Federica Capra (voce) e Mattia Magatelli (contrabbasso, basso el. e loop station) propongono canzoni, italiane e non, e brani originali riarrangiati in chiave moderna, privilegiando interazione ed estemporaneità, improvvisazione e ricerca, pur mantenendo forte la passione per la melodia e la struttura, usate assieme agli spazi e ai silenzi per creare un sound acustico ed originale.



https://www.dialoganduo.com/

