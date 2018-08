Settimana musicale al "Benvenuti" a Conegliano

CONEGLIANO Nei giorni compresi tra il 4 e 7 settembre 2018, l’Istituto Musicale “A. Benvenuti” promuoverà una settimana di avvicinamento allo studio della musica. Saranno illustrati ed esemplificati tutti i corsi e percorsi didattici in essere presso la nostra Associazione.

Modalità. Ogni giornata formulata, in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle 18.00, vedrà presentati uno o più strumenti, con brevi cenni storici, programmatici e di pratica esecutiva. Sarà possibile toccare con mano ogni singolo strumento e verranno approfonditi tutti gli aspetti che vanno dalle caratteristiche dello strumento stesso fino alle tecniche da affrontare per lo studio. Definizione delle caratteristiche fisiologiche necessarie per 0gni materia, limiti o eventuali controindicazioni.