Conegliano come Springfield, i Simpsons arrivano al Conè

È forse uno dei soggiorni più famosi della televisione in tutto il mondo, senz'altro tra le serie di cartoni animati, e nel fine settimana "traslocherà" eccezionalmente a Conegliano. I Simpson, la famiglia statunitense di Springfield creata dal fumettista Matt Groening nel 1987, arrivano al Centro Commerciale Conè: l'appuntamento è fissato per domenica 8 aprile 2018 dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per la prima volta le mascotte ufficiali della serie televisiva approderanno in Italia, un'occasione unica e imperdibile per i tantissimi appassionati dello sceneggiato che da sempre scherza con ironia sulla società e lo stile di vita a stelle e strisce, risultando oggi il più longevo nella storia della tv. Homer e Marge con Bart, Lisa e Maggie, accoglieranno tutti i visitatori nel salotto della loro casa - fedelmente riprodotto all'interno del Conè - e saranno a disposizione per scattare una foto sul loro celebre divano. Un evento esclusivo promosso dal Centro Commerciale Conè che farà omaggio a tutti i visitatori del soggiorno dei Simpson di una fantastica sorpresa.