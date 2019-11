Martedì 07 gennaio 2020 alle 20:45 c/o l'Ass. Scienza e Arte della Salute di Castello di Godego

Conferenza: 5G ed Elettrosmog - Approfondimenti per la nostra salute

Relatore dott. Achille Sacchi, laureato Scienze Geologiche, eperto in rilevamenti di campi elettromagnetici artificiali e naturali, e in bonifiche in ambienti di lavoro e abitazioni.

Solo su prenotazione www.artedellasalute.it