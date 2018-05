Conferenza "Animals Don't" di Michele De Lucchi a Fabrica

Animals Don't. Conferenza di Michele De Lucchi a Fabrica, 15/05 ore 18:30.



Gli animali non li fanno, non li fanno proprio. Ma anche se li facessero, sarebbero fatti senza ragionata intenzionalità. Solo gli esseri umani costruiscono oggetti e per di più cercano di farli sempre diversi, conferendo loro valore e tentando di misurarne il potenziale estetico. Il mondo di Michele De Lucchi è costituito da oggetti piccoli e grandi, si può entrare e vederli dall’interno o osservarli da una certa distanza. Il significato degli oggetti è nella vita di chi li osserva e li usa, che probabilmente è molto diversa da quella di chi li ha creati. Se gli uomini creano il significato degli oggetti, è attraverso gli oggetti che l’uomo cerca se stesso. Michele De Lucchi ci invita a fare un passo indietro o avanti per esaminare il suo lavoro e l’opera di tutti coloro che credono nella vita degli oggetti, perché niente, ma proprio niente, è immobile e insignificante.



Animals Don't

Martedì 15 maggio, ore 18:30

Auditorium di Fabrica

(ph. credit: Giovanni Gastel)