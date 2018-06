Conferenza e degustazione sul ramen

Sabato 30 giugno alle 16.30 @ Nipponbashi Matsuri // Prenotazione obbligatoria!

Si torna a parlare di ramen, a Treviso, assieme a Stefania Viti e a Yuri Kagawa! Durante questo evento Stefania Viti, autrice del volume “Il libro del Ramen” (il quale è andato in seconda edizione già dopo due mesi dall’uscita), racconterà, attraverso la presentazione del libro stesso, in cui parla in modo esaustivo della storia, della cultura e della geografia del ramen, uno dei piatti più identificativi della cultura giapponese. Il libro contiene inoltre curiosità e ricette varie per chi volesse provare a cimentarsi con la preparazione del ramen e Stefania sarà inoltre disponibile a un colloquio attivo con i partecipanti all’evento per rispondere a tutte le loro domande, grazie anche alla presenza di Elisabetta Grosso, presidente dell’Associazione Culturale Nipponbashi, la quale farà da moderatrice durante l’incontro.

A seguire Yuki Kagawa, la nostra specialista del ramen, preparerà per chi sarà presente all’evento due tipologie di ramen da assaggiare a scelta. Le due alternative saranno lo “Shoyu Ramen” ovvero ramen con il brodo di salsa di soia con arrosto di lonza di maiale (Chashyu), uova marinate, cipollotti e spinaci, e il “Miso Ramen” che sostituisce al precedente brodo di salsa di soia il brodo di Miso.



Modalità di prenotazione dei posti: acquistando direttamente il biglietto online e fino ad esaurimento, specificando il tipo di ramen che si vuole mangiare (shoyu ramen con carne / miso ramen con carne).

Contributo richiesto: 24,00€, comprendenti una ciotola a testa di ramen con brodo fatto in casa da Yuri.



Numero di posti totali disponibili: 30 a sedere, di cui 10 posti dedicati ai soci ordinari NB 2018 e 20 posti ai non soci.