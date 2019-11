Giovedì 23 gennaio 2020 alle 20:45 c/o Ass. Scienza e Arte della Salute di Castello di Godego

Conferenza: Diabete. La medicina in cucina

Una guida per la prevenzione degli effetti del diabete (e le sue eventuali complicanze) attraverso un'alimentazione naturale, vegetale ed integrale.

Relatore: Domenico Battaglia, Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in Urologia. Master Internazionale in Alimentazione e dietetica Vegetariana. Esperto del metodo Gerson. Insegnante di Meditazione Trascendentale.

Su prenotazione www.artedellasalute.it