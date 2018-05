“Cittadinanza sostenibile-Fallimento e nuove frontiere della civiltà occidentale”: Fiorenzo Galli a Fabrica

Giovedì 17 maggio alle ore 18.30 il Prof. Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, sarà a Fabrica per una conferenza aperta al pubblico dal titolo “Cittadinanza sostenibile – Fallimento e nuove frontiere della civiltà occidentale”.

A causa della rapida e impressionante crescita della popolazione umana sul nostro pianeta, dobbiamo riconoscere che il futuro non è più quello che era. Secondo le stime delle Nazioni Unite, nonostante un rallentamento della crescita rispetto alle recenti tendenze, la popolazione mondiale raggiungerà 8,5 miliardi nel 2030, 9,7 miliardi nel 2050 e 11,2 miliardi nel 2100. Il pensiero va immediatamente al fatto che il 20% della popolazione umana consuma l'80% delle risorse globali, mentre i paesi che subiscono una grande pressione demografica vivono in condizioni di sottosviluppo.



Lo stile di vita occidentale è quindi da considerarsi fallimentare. Come intendiamo affrontare la questione delle risorse? Le ricerche scientifiche e le applicazioni tecnologiche propongono soluzioni efficaci e in un lasso di tempo adeguato?



Il 17 maggio a Fabrica la nuova proposta. Conferenza in lingua italiana



Maggiori informazioni: http://www.fabrica.it/news/fiorenzo-galli-fabrica/



