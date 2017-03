"Spazio dell’indecisione e genio della natura": conferenza pubblica di Gilles Clément, paesaggista e scrittore

La Fondazione Benetton, in collaborazione con il Master in Architettura del Paesaggio e del Giardino dell’Università Iuav di Venezia, propone una conferenza pubblica di Gilles Clément. Docente presso l’École Nationale Supérieure du Paysage a Versailles, paesaggista e scrittore, Gilles Clément è una delle figure più note del paesaggismo europeo. I suoi lavori e i suoi numerosi scritti teorici su temi come quelli del “giardino planetario”, del “terzo paesaggio” e, prima ancora, del jardin en mouvement, hanno largamente influenzato il dibattito contemporaneo sul paesaggio. Tra le sue realizzazioni ricordiamo il parco André Citroën a Parigi, il parco Matisse a Lille e il giardino del Musée du quai Branly a Parigi.



Introducono Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Benetton, e Enrico Fontanari, responsabile scientifico del Master in Architettura del Paesaggio e del Giardino dell’Università Iuav di Venezia. Ingresso libero. Sarà disponibile la traduzione simultanea dal francese all’italiano. Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it