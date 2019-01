Sabato 19 gennaio alle ore 16:30, Casa dei Carraresi ospiterà la conferenza "Sangue e gloria. Storie di condottieri nel Rinascimento", evento di approfondimento storico all'interno della mostra “Da Tiziano a Van Dyck. Il volto del '500”. Relatori saranno Gabriele Campagnano e Francesco Saverio Ferrara, rispettivamente fondatore e art director del Centro Studi Zhistorica, introdotti da Daniel Buso, direttore artistico di Artika e organizzatore della mostra.

I temi verteranno sulla situazione geopolitica, su aspetti di guerra e sui condottieri della Repubblica di Venezia nel quadro storico tra XV e XVI secolo. Un excursus in linea con i ritratti di uomini d’arme presenti in mostra e con le sezioni tematiche che rimandano all’espansionismo

veneziano in terraferma e all’influenza culturale della Serenissima in quel periodo. Un'occasione per riscoprire e valorizzare la storia della Repubblica veneziana sotto i molteplici aspetti culturali e militari che caratterizzavano gli uomini di potere dell'epoca: ricerca del bello artistico da una parte, esaltazione della guerra dall'altra. L’ingresso è gratuito, previa registrazione su Eventbrite. Dopo la conferenza i partecipanti potranno visitare la mostra con biglietto ridotto e, solo per l’occasione, con audioguida gratuita.

“Da Tiziano a Van Dyck. Il volto del ‘500” è la mostra sulla pittura veneta del Rinascimento con opere della collezione Alessandra. Visto il grande successo di visitatori, oltre 18.000 mila nei primi tre mesi, Daniel Buso di ARTIKA e Fondazione Cassamarca hanno deciso di prorogare l’apertura fino al 24 marzo, estendendo il periodo di visita per scuole, associazioni e gruppi in genere. Zhistorica è progetto di ricerca e divulgazione storica, fondato a Roma nel 2017 da Gabriele Campagnano, dopo una lunga produzione di articoli accademici e contenuti per appassionati di storia medioevale e tecniche militari. Sempre nel 2017 la pubblicazione de “I padroni dell’Acciaio” con le illustrazioni di Francesco Saverio Ferrara, successo editoriale con oltre 700 copie vendute. Recentemente l’uscita de “Nicolas Federmann: Diario di un Mercenario Tedesco nel Nuovo Mondo”.

