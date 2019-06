"Malattia: approcci di medicina integrata": un congresso dedicato alla salute

Domenica 29 settembre Treviso ospiterà il congresso dal titolo: "Malattia: approcci di medicina integrata" in programma dalle 9:30 alle 18 presso l'hotel Maggior Consiglio.

Programma e relatori

MICHELA DE PETRIS: “Alimentazione per la prevenzione e terapia dei tumori”

ACHILLE SACCHI: “Pericoli invisibili: inquinamento elettromagnetico e radiazioni della terra”

MATTEO PENZO: “Malattia: solo questione di organi?”

GENNARO MUSCARI: “La Cannabis in oncologia”

GIORGIO SALMASO: “Il vischio nella terapia del tumore”

GIUSEPPE DI BELLA: “Metodo Di Bella: evidenze scientifiche”

PASQUALE FERRORELLI: “Citozym: cavallo di troia contro il cancro”

PAOLO ROSSARO: “Acqua e Vitamina C”

MARCELLO PAMIO: moderatore



La prenotazione è obbligatoria dal momento che i posti sono limitati. La quota per partecipare al convegno è di 15 euro. Per ulteriori informazioni scrivere una mail a: info@artedellasalute.it