Spettacolo "Il coniglio Cilindro e la spada nella roccia"

“Il coniglio Cilindro e la spada nella roccia” con Polpetta & Caramella vi aspetta al Teatro Sant’Anna domenica 8 aprile alle ore 17! La storia della “Spada nella roccia” reinterpretata con i Cuccioli che, a un certo punto, irrompono in scena e decidono di fare a modo loro. Il coniglio Cilindro, essendo azzurro, vuole fare il re, cioè Artù: i suoi piani sono però rovinati da una cattivissima Maga del Cappello, che ruba la spada e – non contenta! – ruba anche la roccia. Per fortuna Mago Merlino aiuterà Cilindro-Artù e gli altri Cuccioli, e ovviamente anche i bambini del pubblico, nella ricerca degli indizi disseminati per ogni dove, che consentiranno di ritrovare la roccia e la spada rubata.



www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it

#treviso #bambini #teatro



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.