Giovedì 19/7 ore 21 - Breda di Piave - Parco di Villa Olivi

Il coniglio Cilindro e la spada nella roccia

Gli Alcuni con Polpetta e Caramella



I Cuccioli reinterpretano la ‘Leggenda della spada nella roccia’. Il compito di estrarre la spada è affidato a Cilindro, che dovrà vedersela con gli incantesimi di Maga Cornacchia. Per far questo i Cuccioli dovranno addirittura inventare un Mago Merlino!



INFORMAZIONI E COSTI: ingresso a offerta libera | Ingresso gratuito in caso di maltempo lo spettacolo sarà in Sala Consiliare di Villa Olivi | Informazioni allo 0422.421142 e distribuzione2@alcuni.it oppure presso l’Ufficio Cultura del comune dello spettacolo.





Il teatro nelle piazze della Marca Trevigiana! 13 spettacoli programmati da giugno a settembre nei 10 comuni aderenti alla rassegna. “Paesi, Storie e Bambini” è un percorso teatrale, ideato da Gli Alcuni, che si snoda attraverso gli spazi pubblici della provincia di Treviso. Sono ormai tanti anni che è nata l'idea di affiancare alla rassegna estiva al Parco degli Alberi Parlanti questo fantastico ‘viaggio del teatro’ che, partendo dalla città di Treviso, toccasse buona parte dei comuni della Marca. Infatti proprio di un viaggio si tratta perché più di 100 spettatori seguono, ogni sera in una piazza diversa, le varie proposte teatrali, incontrandosi con le migliaia di spettatori che vivono nei luoghi toccati da “Paesi, Storie e Bambini”. Un'esperienza magica – come solo il teatro alle volte sa creare – che si rinnova ormai da 14 anni!“