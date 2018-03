Conoscere l'ambiente - 4 punti di vista

L’ultimo dei quattro incontri a tema ambientale proposti a Mogliano Veneto al Centro sociale si chiude al femminile, con un capitano dei carabinieri a capo di una struttura anticrimine che mostrerà come la struttura agisce contro il commercio illegale di animali e piante sottoposte a tutela. Un commercio illegale da miliardi di dollari per colpa del quale si stanno facendo sparire specie animali come elefanti, rinoceronti, tigri. Ci sarà la possibilità di vedere in sala anche materiale sequestrato nel corso delle operazioni del nucleo CITES. Crediamo valga la pena esserci.

La relatrice: Elisabetta Tropea, già ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, dal 2017 confluito nei Carabinieri, ha assunto, col grado di capitano, il comando del Nucleo Cites e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Venezia. Cos’è la CITES? E’ la Convenzione sottoscritta a Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione. Un accordo internazionale tra Stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio. A titolo di esempio, è tristemente famoso il commercio illegale di zanne di elefante e di corni di rinoceronte, per non dire di altri splendidi animali selvatici oggetto di caccia per ricavare da singole parti del loro corpo materia per medicinali o altro destinati a vasti mercati asiatici e non solo. Contrastare l’attività criminale, sequestrando il materiale illegalmente oggetto di commercio, è una delle principali attività di questi nuclei operativi, ma le frodi alimentari non sono da meno, sia quelle originate nei nostri territori che di origine estera. L’esperienza di anni, condotta presso l’Ufficio Biodiversità del Corpo Forestale di Belluno e successivamente come referente per i controlli agroalimentari per il Triveneto e Responsabile Cites per il Veneto e Friuli Venezia Giulia, l’ha resa una grande esperta del settore grazie al coordinamento di numerose indagini in materia ambientale e di tutela degli animali.