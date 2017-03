Consegna delle borse di studio agli allievi dell'Istituto Musicale Michelangeli

CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO E CONCERTO DEGLI ALLIEVI PREMIATI Come di consueto anche quest'anno l'Istituto Musicale Michelangeli di Conegliano vuole premiare i propri allievi che hanno sostenuto esami presso i Conservatori di Musica o presso enti internazionali accreditati per la formazione musicale. La cerimonia, che sarà accompagnata dall'esibizione degli allievi, si terrà sabato 04 marzo 2017 alle ore 18.00 presso l'Aula Magna dell'Istituto Michelangeli in Via Armellini 13. I ragazzi che riceveranno la borsa di studio sono sette: Anna Katundi, certificazione preaccademica di II° ciclo di Chitarra presso Conservatorio "B. Marcello" di Venezia; Ilaria Zorzan, certificazione preaccademica di I° ciclo di Chitarra presso Conservatorio "B. Marcello" di Venezia; Pierpaolo Poloni, ABRSM Exam Grade 8 Guitar presso la sede convenzionata di Treviso, Collegio Pio X; Benedetta Vanzella, certificazione preaccademica di I° ciclo di Violino presso Conservatorio "F. Venezze" di Rovigo; Yizhou Chen, certificazione preaccademica di I° ciclo di Teoria, ritmica e percezione musicale presso Conservatorio "B. Marcello" di Venezia; Irene Moret, certificazione preaccademica di I° ciclo di Teoria, ritmica e percezione musicale presso Conservatorio "B. Marcello" di Venezia; Bianca Dal Bo, certificazione preaccademica di I° ciclo di Teoria, ritmica e percezione musicale presso Conservatorio "B. Marcello" di Venezia. Gli allievi hanno superato brillantemente gli esami con punte di eccellenza (10/10 per una certificazione di Chitarra). La cittadinanza è invitata. Info e contatti: Istituto Musicale Michelangeli Via Armellini, 13 31015 Conegliano (TV) Tel./fax 0438 21190 E-mail info@istituto-michelangeli.it Web www.istituto-michelangeli.it Seguici su Facebook