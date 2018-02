Conservatorio Steffani, aperitivi in musica

Il salone nobile di un’antica dimora seicentesca diventa il teatro di nuovi percorsi di musica aperti alla città. Torna domenica 18 febbraio e fino all’11 marzo, il carnet Aperitivi in villa (ore 11): insoliti itinerari musicali e poetici con i docenti dello Steffani. E, al termine, aperitivo con il pubblico.

Un format che ha riscosso molto successo e che viene riproposto per aprire il Conservatorio ad occasioni di intrattenimento con il territorio, per animare le domeniche mattine castellane. Nella sede nobile di Villa Barbarella, Raffaella Giuseppetti ( voce recitante) si avvicenderà ai professori Bonomi, Cassetta, Chiarion, Chiarini, Gullo, Mugnuolo, Paterno e Quintana. In cartellone testi di Pasolini, Merini, Zanzotto ed altri grandi poeti italiani e stranieri del Novecento. Abbinati alle musiche di Piazzolla, Morricone, Ravel Albeniz, ma anche di Massenet, Mendelssohn e Debussy.

“Un’occasione per aprire la villa al territorio e per creare atmosfere di otium d’arte, dove parola e musica si fondono” spiega il direttore Stefano Canazza. “Lo Steffani vanta un corpo docente di straordinaria vitalità. Ringrazio gli insegnanti per questo raffinato carnet, che consente ai cittadini della provincia di Treviso di visitare la nostra sede e trascorrere alcune ore di svago”.