Conservatorio Steffani, concerto degli studenti Erasmus di Castelfranco

Vengono da Moldavia, Russia, Giappone, Ucraina e Spagna. Sono gli studenti stranieri che hanno scelto il conservatorio di Castelfranco come luogo per lo studio. Alcuni di questi lo hanno preferito ad altri istituti più grandi per l'esperienza Erasmus. E qui hanno trovato un istituto musicale a misura, con docenti dinamici pronti a prendersi cura della loro formazione.

Gli studenti stranieri dello Steffani si presentano in concerto domani alle 17,30 a Villa Barbarella. Pronti a dimostrare come sia interessante e stimolante l'incontro musicale di scuole diverse. In scena i soprani Ulyana Hevko e Anastasia Ghimbovskaia, la cantante jazz Marta Zapater, la pianista Olga Gavryliuk, la pianista Chinami Matsushima, il flautista Ane Alberdi,le violoncelliste Katerina Bannik e Lubomira Verboska e il clarinettista Iuij Melnic. Il concerto inizierà alle 17.30 e si concluderà verso le 19 con un aperitivo-buffet. L'evento ha l'obiettivo di sottolineare e rinforzare la vocazione internazionale dello Steffani.

"In questi giorni inoltre- informa il direttore Stefano Canazza- sono in visita al nostro Istituto due docenti dell'Accademia di Musica, Teatro e Arti plastiche di Chisinau, Moldavia. Si tratta di Victoria Nikitcenko, docente di canto, e di Victoria Tcacenco, coordinatrice delle relazioni internazionali. Il loro scopo è principalmente quello di incontrare i nostri docenti del Dipartimento di canto e teatro musicale, per utili scambi di idee e per un confronto sui metodi didattici. Ringrazio il prof. Bernardino Beggio, docente responsabile dei progetti internazionali".