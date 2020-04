Coronavirus, un contest su Instagram premia le migliori foto fatte da casa

Sono già decine le foto pervenute al Comune per partecipare al contest “ScopriAMO Vedelago” promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristina Andretta.

E’ questo il nome dell’iniziativa inaugurata a partire da venerdì 3 aprile e rivolta a tutti i cittadini vedelaghesi che hanno voglia di condividere con tutti una foto che riporti uno scorcio del territorio scattata….ovviamente e rigorosamente da casa. Un modo per far conoscere – attraverso gli occhi di ciascuno – la bellezza del paese, in periodo in cui – per forza di cose – non ci si può spostare. Queste le regole per partecipare al “concorso”: scatta una foto che rappresenti quello che vedi dalla finestra, dal terrazzo, dal giardino, dal cortile; connettiti al profilo Instagram del Comune ed invia la foto attraverso il sistema di messaggistica Instagram Direct specificando il nome e cognome dell’autore della foto ed il luogo in cui è stata scattata (paese e via). Le foto che perverranno saranno pubblicate in ordine di arrivo sul canale Instagram del Comune con hashtag #SCOPRIAMOVEDELAGO. Le tre foto che conseguiranno più like saranno pubblicate nel prossimo numero del notiziario comunale ScopriAMO Vedelago che speriamo di poter pubblicare presto. La foto che otterrà più like sarà inoltre premiata nell’ambito della seconda edizione de Il Meglio che c’è che contiamo di ripetere anche quest’anno. Il concorso ed il conteggio dei like ottenuti dalle foto pubblicate terminerà 1 settimana dopo il termine delle restrizioni connesse con l’emergenza Coronavirus (ad oggi, 3 aprile, prevista per il 13 aprile).