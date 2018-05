Convegno ConsapevolMente: visibile, sensibile, invisibile





SABATO 12 MAGGIO 2018

ore 10.00-18.00

Hotel Maggior Consiglio

Via Terraglio, 140 - 31100 TREVISO





“Esplorare oltre il noto, la materia e la logica, attraverso la curiosità quale mezzo per accedere alla Conoscenza e scegliere liberamente. Conoscere te stesso è il principio di tutta la saggezza”.





PROGRAMMA

Ore 10.00 - GIAN MARCO BRAGADIN – Scrittore, conferenziere e counselor spirituale.

“Gli strumenti della Luce”.

Ore 11.30 - MANUELA POMPAS – Giornalista, scrittrice e ipnologa.

“Oltre la vita, oltre la morte”.

— PAUSA PRANZO —

Ore 14.30 - PABLO AYO - Giornalista, scrittore, ricercatore, docente di informatica.

“Abductions: visitatori da altri mondi”

Ore 15.30 - SLAVY GEHRING - Insegnante parapsicologa, medium, scrittrice.

“L’invisibile ponte dell’amore – Dimostrazione pubblica di medianità e channeling”

Ore 17.00 - DANIELE CIPRIANI E FEDERICO CLASSETTI parapsicologo e assistente alla fotografia. Gruppo ricerca scientifica GHR “Ghost hunter Roma”.

“Dall’invisibile al visibile – Indizi e prove sull’esistenza di fenomeni paranormali”

Ore 18.00 - CHIUSURA EVENTO.







MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE: € 40,00 a titolo contributo spese organizzative.

Le iscrizioni possono effettuarsi fino al 10 maggio 2018.

Per chi volesse pranzare all’interno della struttura presso il ristorante “Oro Basilico”, prenotare indicando nome e cognome e versando la quota aggiuntiva di € 15,00.



Inviare mail completa di nome e cognome partecipante e ricevuta di pagamento a: porpora75@haotmail.it

La ricevuta andrà conservata ed esibita al momento dell'ingresso in segreteria.



Per informazioni e prenotazioni:

Francesca Belmonte 348 9232354 / Lorenza Azzarini 393 9548934.

www.ilrisvegliodellanima.com / porpora75@hotmail.it





Organizza: Associazione Il Risveglio dell'Anima.

Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com