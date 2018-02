"Digital Security per proteggere il proprio patrimonio aziendale": se ne parla a H-Farm

RONCADE Nel 2017 oltre nove imprese italiane su dieci (contro l'80% a livello globale) hanno subito frodi e attacchi informatici, che sono aumentati del 13% rispetto l’anno precedente. Il dato emerge dal Global fraud & risk report 2018 di Kroll, leader globale nel campo della corporate intelligence.

Oggi infatti la trasformazione digitale rappresenta una leva strategica chiave che guida le agende di enti pubblici, istituzioni e imprese. Se da un lato, l’uso massiccio di nuove tecnologie e soluzioni digitali porterà ad un miglioramento dei processi aziendali, e del modello di business, il moltiplicarsi di dispositivi per l’accesso alle informazioni aziendali e l’utilizzo dei social network pone il tema spinoso della protezione del proprio patrimonio informativo. La mancanza di un adeguato livello di sicurezza dei dati può comportare effetti gravissimi come la perdita di vantaggio competitivo, di immagine, di clienti, di fatturato oltre a serie conseguenze legali.

Proprio per questo è da poco entrato in vigore il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e nel 2016 è stata pubblicata la direttiva (2016/943) sui trade secrets, sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservati contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, senza dimenticare l’indagine conoscitiva sui big data avviata dall’Autorità Antitrust, dall’Autorità per le Garanzie e nelle Comunicazioni e dal Garante Privacy. In tale scenario si inserisce l’evento organizzato da LCA e BDO il 1° marzo in H-FARM, dal titolo “Digital Security per la protezione del patrimonio aziendale. La Digital Trasformation”. L’appuntamento è in Sala Convivium, nella sede di H-FARM a Ca’ Tron a partire dalle 17.00. L’evento è gratuito ma è richiesta gentile registrazione a questo link.