Novità in cantina e convegno "Gas, lieviti e tecnologia: sinergia innovativa”

I processi di vinificazione evolvono passando attraverso metodologie avanguardistiche. Fino a qualche tempo fa chi avrebbe pensato di utilizzare la CO2 liquida per refrigerare il pigiato? Si tratta di procedimenti innovativi che associati alla vinificazione permettono di proteggere il mosto dall'ossidazione mantenendo le sostanze polifenoliche. Se poi, in fase di fermentazione, si utilizzano lieviti in crema (dunque maggiormente performanti) i risultati possono essere sorprendenti. Giovedì 25 maggio, a partire dalle 9 a Oderzo, presso gli stabilimenti di Bioenologia 2.0, in via Verdi 32, si terrà una giornata di studi dedicata all'argomento. Tra i relatori figurano tecnici di Siad, uno dei principali gruppi chimici d'Italia, che si soffermeranno su proprietà, caratteristiche e manipolazione dei gas in sicurezza e Maurizio Polo, enologo e imprenditore, il quale aggiornerà i presenti intorno ai nuovi orizzonti per i lieviti ibridi e antiossidanti made in Italy.