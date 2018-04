Convegno "Privacy: metti al sicuro i tuoi dati"

Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 che andrà a sostituire l’attuale Codice Privacy (Dlgs 196/2003) oggi vigente in Italia. Il Regolamento introdurrà regole più chiare e semplici in materia di informativa e consenso, puntando a garantire maggiori tutele per i cittadini in maniera omogenea in tutta l’Unione: un testo unico valido in tutti i paesi UE che mirerà a rendere omogeneo ed elevato il livello di protezione dei dati personali e a favorire la circolazione degli stessi all’interno dell’Unione Europea.

Il Regolamento 679 disciplinerà esclusivamente il trattamento di dati personali relativi a persone fisiche, quindi tutti i trattamenti relativi a persone giuridiche, compresi il nome, la forma della persona giuridica ed i suoi dati di contatto. Verranno stabiliti nuovi limiti al trattamento automatizzato dei dati personali e criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue. Entra in vigore l’obbligo di segnalazione per i casi di violazione dei dati personali (data breach).

Per fare chiarezza su questo argomento Confartigianato AsoloMontebelluna organizza un convegno dal taglio pratico e rivolto a tutti lunedì 23 Aprile 2018 alle ore 20:00 presso Hangar “La Fornace di Asolo”. L’Avv. Anna Rita Rondelli aiuterà a comprendere quali sono le azioni ed i passi necessari per adeguarsi alle nuove disposizioni in merito di Tutela della Privacy.