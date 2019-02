Convegno “Prosecco: mercato 2019 e prospettive future”

“Prosecco: mercato 2019 e prospettive future”: è il titolo del convegno che, lunedì 11 febbraio, aprirà la stagione 2019 dell’Antica Fiera di Godega. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Fiorello Terzariol che modererà la tavola rotonda nella sua veste di Ambasciatore delle Città del Vino, si terrà alle 20.30 presso il Padiglione Giallo di Godega Fiere.

«È un appuntamento molto prezioso per tutti coloro che lavorano nel settore agricolo e vitivinicolo in particolare perché aiuta a comprendere gli orientamenti dell’economia e della politica e consente agli operatori di fare le scelte corrette – afferma Paolo Attemandi, assessore all’Agricoltura, alle Atività Produttive e all’Antica Fiera del Comune di Godega di Sant’Urbano e agricoltore egli stesso -. Chi ha orecchie per capire quello che i diversi relatori dicono in questa occasione ha le linee guida per gestire al meglio la propria attività, facendo gli investimenti più produttivi e sostenibili».

L’iniziativa, che gode del patrocinio della Regione Veneto e del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, vede anche quest’anno la partecipazione del governatore della Regione Veneto Luca Zaia e dell’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan. Porterà il suo contributo anche il sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Franco Manzato. Tradizionale “appuntamento con il Prosecco”, molto atteso e molto partecipato dagli operatori di settore (tanto che è stato organizzato quest’anno in una location da mille posti a sedere), serve per fare il punto sull’andamento della stagione vitivinicola delle Doc e Dogc trevigiane e per condividere le strategie da mettere in campo.

Sono previsti infatti gli interventi di tutti e quattro i presidente dei Consorzi di Tutela: Giorgio Piazza (Pinot Grigio delle Venezie Doc e Vini Venezia), Innocente Nardi (Prosecco Superiore Docg Conegliano Valdobbiadene), Armando Serena (Prosecco Superiore Docg Asolo) e Stefano Zanette (Prosecco Doc). Saranno preceduti dalla relazione di Alberto Zannol, della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto, sul tema: “Situazione del potenziale produttivo viticolo per le denominazioni a Prosecco, Pinot grigio delle Venezie e Vini Venezia”. Seguirà, a conclusione, un brindisi con degustazione dei vini della Cantina Soc. Coop. di Orsago.