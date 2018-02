Convegno "La violenza tra le mura domestiche e il femminicidio"

L’Associazione Gens Nova ONLUS, la Commissione P.O.I (Pari Opportunità Intercomunali), il Comune di Casier e l’Associazione Penelope Veneto ONULS – Associazione delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, presentano il convegno dal tema “La violenza tra le mura domestiche: occultamento di corpi e casi di scomparsa di donne” che si terrà sabato 24 febbraio, a partire dalle ore 09:00, nella Sala Consiliare in Piazza Leonardo Da Vinci a Dosson di Casier.

L’idea di questa iniziativa nasce dalla consapevolezza dell’importanza di condivisione e di collaborazione fattiva con le Istituzioni e la cittadinanza rispetto al crescente fenomeno della scomparsa di donne collegate a reati che portano spesso al loro ritrovamento privo di vita e ai crescenti episodi di violenza, che sempre più spesso sfocia in atti che portano alla morte.

In particolare il Presidente delle Associazioni Gens Nova ONLUS e Penelope Italia ONLUS, l’Avvocato Antonio Maria La Scala, approfondirà la sentita e delicata tematica relativa alla violenza domestica nell’ottica di una sempre maggiore attenzione e di una variazione di comportamenti necessari ed utili, che hanno portato ad una sua proposta di cambiamento normativo che tuteli le vittime di violenza. Analizzerà, inoltre, il fenomeno delle Persone Scomparse nei casi di donne vittime di violenza.

Professionista dalla personalità carismatica, serio, competente, da sempre vicino alle fasce più deboli e attento ai loro bisogni attraverso le due associazioni da lui presiedute, l’Avv.to La Scala ha cura di promuovere iniziative di tutela a favore di soggetti deboli. In particolare con l’Associazione Gens Nova ONLUS, nata in Puglia nel 2004 e attiva anche in Veneto dallo scorso anno, è promotore di eventi di formazione, informazione e sensibilizzazione rispetto a temi quali cyberbullismo/bullismo, tratta dei minori, femminicidio; è impegnato attivamente a livello Istituzionale per modifiche ed integrazioni legislative a garanzia delle Persone Scomparse (vedi banca dati DNA per i corpi non identificati), delle donne (proposta di legge sul femminicidio), dei minori non accompagnati e delle vittime di bullismo/cyberbullismo.

Interverranno, a seguire, la dott.ssa Rando, che approfondirà gli aspetti psicologici connessi al tema, e la Presidente alle Pari Opportunità e Vice Sindaco del Comune di Casier dott.ssa Simona Guardati, che presenterà il progetto a tutela delle vittime di violenza portato avanti nel territorio della provincia di Treviso. L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Treviso che hanno riconosciuto 2 crediti formativi ed ha richiesto il Patrocinio dall’Ordine degli Psicologi del Veneto.

L’entrata è libera e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.