Cordignano e il sentiero del Patriarca

Nordic Walking lungo il sentiero del Patriarca, così chiamato in onore del Patriarca di Aquileia, Raimondo, che nel Medioevo lo fece costruire per favorire commerci e comunicazioni delle comunità locali. Questa camminata attraversa la parte montana del territorio di Cordignano, offrendo svariati scorci panoramici sulla pianura e suggestivi tratti immersi nei boschi di faggio e castagno della foresta del Cansiglio. Il profumo di legno e di funghi ci accompagnerà lungo il percorso, regalandoci in questo periodo dell’anno un’esplosione di colori per le variegate coloriture del fogliame. Il percorso ad anello si svolge per la quasi totalità su sentiero montano e strade sterrate, con brevi tratti su asfalto o cemento.



Lunghezza: 9 km



Difficoltà: medio-facile



Durata: ore 3



Dislivello: 450 m



ISCRIZIONI ENTRO VENERDI’ 22 NOVEMBRE