“Corner in jazz” con Syntax Quartet

Venerdì 13 gennaio alle ore 22:00 si rinnova l'appuntamento mensile "Corner in JAZZ" in collaborazione con Secondogenika. Sul palco del Corner Live (Inverness Pub di Mareno di Piave TV) "SYNTAX" QUARTET, guidato dal noto sassofonista e compositore padovano Marco Strano. Marco Strano è diplomato all'Accademia d'Arte di Venezia. Ha partecipato al suo primo disco nel 1984 ("Guest" della European Music Orchestra con Kenny Wheeler, Claudio Fasoli e Aldo Romano). In seguito collabora con Franco D'Andrea, Flavio Boltro, Furio Di Castri e soprattutto con il sassofonista Maurizio Caldura. Ha fatto parte del quartetto Sax Appeal e del gruppo gospel Summertime. Ha al suo attivo 6 cd come solista e numerose partecipazioni a vari progetti live e discografici, nell'ambito del jazz, del pop e del R'n'B. All'attività musicale ha sempre affiancato quella di pittore e scenografo (Arena di Verona, Sferisterio di Macerata, Festival Pucciniano di Torre del Lago). Accompagnato dagli acclamati strumentisti Bruno Cesselli al pianoforte, Federico Malaman al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria, con questo progetto Strano continua nella sua attività di ricerca, beneficiando delle sinergie che emergono dal nuovo trio di musicisti che lo accompagna. Il risultato di questo lavoro riflette quella che per Marco Strano è l'essenza del jazz, cioè la contaminazione di linguaggi e la libertà nella scelta delle sonorità più contemporanee. Quindi vi possono sentire gli echi soul, funk, r&b, rock, pop, ecc. che danno vita a nuove forme di improvvisazione.