Al Corner Live la presentazione di “Case chiuse” dei coneglianesi Calzini Clandestini

Mercoledì 1 marzo dalle ore 22 al Corner Live (c/o Inverness Pub - Ramera di Mareno di Piave) appuntamento atteso con il concerto di presentazione di "CASE CHIUSE", primo album dei coneglianesi Calzini Clandestini, che verrà raccontato e svelato con un concerto che vedrà la presenza di ospiti speciali. I Calzini Clandestini nascono nel 2015 dall'incontro del cantautore Paolo Perin (Lunatici) e Nicola De Pellegrin (Lunatici, Broken of yesterday's), con il batterista Paolo Callegaro (Francesco Boldini, Tolo Marton, Headhunters) e il contrabbassista Mattia Magatelli (Franco Cerri, Ivan Segreto), allo scopo di suonare ed elaborare le canzoni scritte da Paolo Perin. I musicisti provengono da mondi musicali diversi; Perin e De Pellegrin dallo swing festante dei Lunatici, Callegaro dal blues e dal rock, Magatelli dal jazz. La mescola musicale è particolare e interessante, eterogenea tanto da non poter essere inquadrata in un genere ben preciso. «Calzini è un omaggio alla bella canzone di Vinicio Capossela, "Il Paradiso dei calzini"; l'aggettivo-sostantivo clandestini rispecchia invece il nostro desiderio di non appartenenza, di non farci condizionare dalle etichette, di vivere lungo il confine fra alto e basso» racconta Paolo Perin. E riguardo al titolo dell'album "Case Chiuse": «Si sta perdendo il piacere dell'incontro, in particolare nelle piccole città di provincia non c'è spazio per chi la pensa, parla, si comporta in modo diverso. Sogno una grande nevicata che doni purezza e silenzio a questa società escludente sempre più cellularizzata e facebukkata». Il "Concerto Raccontato" è allegro e coinvolgente, farà stare in compagnia di parole in fuga da una libreria, di un funambolo in cielo, di Remigio meccanico prodigio, di notti lunari, di vecchie giostre, della Cina così esotica e, infine, di "Case Chiuse". A impreziosire la serata la presenza di ospiti musicali speciali: Federica Capra (voce e violino), Alessandro Marchetti (Organetto), Giovanni Saccon (Pianoforte), Luca Ciube Aliberti (chitarre) e Alan Dario (violoncello).