Al Corner Live concerto evento con Mo Brandis from Incognito

Sabato 21 gennaio alle ore 22:00 il Corner Live (Inverness Pub di Mareno di Piave TV) si veste di soul R&B con l'attuale voce maschile della band britannica Incognito, Mo Brandis. Voluto dal leader della band, Bluey Maunick, Mo Brandis è entrato a far parte dello storico gruppo raccogliendo 10 dischi di platino e oro ed esibendosi in 35 paesi del mondo. A settembre è uscito il suo primo EP "Face the Fire", che porterà sul palco del Corner Live accompagnato da una band d´eccezione: Riccardo Onori, chitarrista di Lorenzo Jovanotti, Dario Dal Molin, Mattia Dalla Pozza, Andre´ Tavares, Federico Pierantonio e Carmine Bloisi. Con la sua voce incredibile ed accattivante Mo Brandis ha emozionato le platee di mezzo mondo. Vocalist e compositore, ha fatto di Londra la sua casa dal 2007 e si è fatto subito conoscere per il suo talento. Per il suo primo lavoro discografico, un Ep a suo nome intitolato "Face the Fire" , Mo ha collaborato on il famoso scrittore Nina Woodford (James Morrison) e il cantante/cantautore Conner Reeves (Joss Stone, Joe Cocker), nonché co-produttore Harry Tarlton (Stooshe, CHI). L'EP è un mix classico, tra la soulful contemporanea e delle influenze orchestrali e cinematografiche . Le canzoni di Mo hanno arrangiamenti per pianoforte e archi mescolate alle sue performance vocali incredibili. Mo sara' in Italia per una serie di concerti nei mesi più freddi dell' anno per presentare il suo primo lavoro e si esibirà nei maggiori club e teatri del nord del paese. Verrà accompagnato da un complesso di musicisti che cercheranno di ricreare attorno alla sua voce l'atmosfera tipica delle sonorità soul per regalarvi una serata speciale. Saranno presenti: direttamente dalla band ufficiale di Lorenzo Jovanotti ci sara' un special guest d'eccezione come Riccardo Onori, storico chitarrista di Lorenzo e musicista apprezzatissimo; al pianoforte e alle tastiere Dario Dal Molin che vanta collaborazioni con artisti di fama internazionale; il sassofonista Mattia Dalla Pozza e Federico Pierantoni al trombone. A completare questo fantastico organico una sezione ritmica solida e richiestissima come il brasiliano Andre' Tavares al basso e Carmine Bloisi, batterista molto richiesto in ambito funk soul. Lo show spaziera' tra brani originali del cantante, famose hit degli Incognito e ricercate sonorità Soul R&B. [Info e prenotazioni: 0438 30070 ]

Gallery