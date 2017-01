Al Corner Live arriva Dani De Zan con il nuovo album “Just like Jesus”

Primo concerto dell'anno nuovo sabato 7 gennaio alle ore 22 al Corner Live (Inverness Pub di Mareno di Piave) con Dani De Zan che presenterà il nuovo album "Just like Jesus. Dani è una cantante moderna fortemente ancorata agli anni sessanta che vive la sua esperienza musicale con la tipica filosofia hippie che contraddistingue gli artisti di quel tempo. "Just like Jesus" è il suo secondo album, 14 brani originali attraversato da vene folk, blues, soul, ma anche latine. Due album in meno di due anni è dimostrazione di gran determinazione, creatività e dedizione che questa giovane ragazza impiega nel suo lavoro. Folk, rock, country e blues è la sua musica che porta nei locali del Nord est con semplicità e passione. Ad accompagnarla: Cocco Marinoni: basso e cori Enrico De Luca: chitarra elettrica, acustica, banjo e cori Federico Panighel: piano e fisarmonica Andrea Posocco: batteria