Al Corner Live il flamenco rock di El Cuento de la Chica y la Tequila

Storytellers che miscelano mexican roots, rock, blues, accomunati dalla ricerca costante del giusto connubio tra espressività e qualità di esecuzione, queste sono le parole chiave per identificare il progetto EL CUENTO DE LA CHICA Y LA TEQUILA. Sotto una rinnovata maturità artistica e compositiva nasce il nuovo album “3RD TALE” presentato ufficialmente il 14 aprile 2017.

La band con il primo album “1ST TALE” e i seguenti EP "THE METAMORPHIC CHILD" e "THE WOUNDED HEALER" ha riscosso da subito ampi consensi di critica e pubblico (oltre 7000 copie vendute unicamente durante i concerti live), passaggi radio su tutto il territorio nazionale e recensioni entusiastiche, e ha alle spalle sei anni fitti di concerti e partecipazioni ad eventi importanti in Italia e in Europa (una media di 30-50 live shows annuali dal 2012).



Dicono di loro:

“Il transfer poetico musicale dal quale scaturisce è così completo e accurato da farne un sunto dei dischi di Dave Matthews, Hootie and the Blowfish, e Counting Crows. Non senza – e questa è la peculiarità della casa – una guarnizione di flamenco rock” – Rockerilla



Nata nel 2007 da “un vero e proprio colpo di fulmine artistico”, la band è formata da musicisti di grande spessore: Davide Artusato alla voce, Stefano Silenzi alle chitarre, Ivan Prevedello alle tastiere e Roberto Parolin alla batteria.



EL CUENTO fonde la maturità creativa ed esecutiva d’insieme, in un suono acustico, formula che si è rivelata vincente proprio nelle performance live, punto centrale dei loro obiettivi artistici: è qui che si esprime in toto l’energia e la potenza del loro sound.

