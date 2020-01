Corner live: atmosfhere hip hop e rap con Em4ncipation e Yah Supreme

Em4ncipation sono reduci dall’uscita dell’ultimo singolo Too Cold To Freeze, brano che consolida la svolta rap e hip hop della band, pur conservando una vena vicina al jazz. Un beat quasi elettronico accompagna la storia di Too Cold To Freeze raccontata da Yah Supreme e, nei ritornelli, da G’Mario Charleston in modo quasi ipnotico, mentre gli strumenti della band giocano con le ultime tendenze dell’hip hop e della trap riproducendone i suoni.

Per Rolling Stone il brano «è un turbinio che dall’hip hop trasporta ai colori del jazz, toccando sfumature trip hop e elettroniche per un progetto di respiro internazionale convincente, come pochi ne abbiamo sentiti nella scena italiana». I tre singoli anticipano il nuovo progetto discografico di Em4ncipation, in uscita a gennaio 2020. Come Too Cold To Freeze, anche StepLively vanta la partecipazione di Yah Supreme e tra ambientazioni underground e spoken word ossessivi si narra di una New York sotterranea. De Dam è invece un viaggio musicale tra rock e jazz nella Amsterdam del giorno d’oggi, con la sua peculiare moltitudine di contraddizioni. Contaminazione è quindi la parola chiave per la musica di Em4ncipation che non smette di stupire e non smetterà di farlo di certo dal vivo. EM4NCIPATION sono Alessandro Rossi (batteria), Andrea Lombardini (basso), Massimiliano Milesi (sax) e Massimo Imperatore (chitarra). Prima e dopo il concerto selezione musicale in vinile a cura di DJ MARCO MIX

