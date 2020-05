Coronavirus, ecco le regole per divertirsi in sicurezza al Parco degli Alberi Parlanti

RIPARTIAMO INSIEME! Con queste parole riprende l’attività de Gli Alcuni al Parco di Villa Margherita. Dopo le lunghe settimane di quarantena e la parziale riapertura al pubblico, ora tocca anche al Parco degli Alberi Parlanti, il primo parco di edutainment per bambini e famiglie di Treviso. Dopo la sospensione di tutte le attività a causa dell'emergenza coronavirus, Gli Alcuni sono pronti a ripartire con qualche nuova regola, perché la visita al Parco degli Alberi Parlanti rimanga un'esperienza sicura e avvincente per tutta la famiglia.



Cedraia e Bar

L’ingresso è contingentato, al massimo 2 nuclei familiari alla volta

L’uso della mascherina è obbligatorio

Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro

Usare i guanti o igienizzare le mani prima di toccare i prodotti in vendita



Attività di animazione

La prenotazione è obbligatoria allo 0422694046

Le attività avverranno in piccoli gruppi, con personale qualificato e formato.

Gli ingressi ai percorsi sono contingentati, è garantito il rapporto educativo prescritto nelle linee guida ministeriali

L’uso dei dispositivi di protezione individuali (mascherina, guanti o igienizzante mani) è obbligatorio

I bambini devono essere accompagnati nelle attività da almeno un adulto

Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro



Inoltre ricordiamo le disposizioni sempre valide per il contrasto al coronavirus: il divieto di assembramenti, l'obbligo del mantenimento delle distanze interpersonali di 1 metro, l’uso dei dispositivi di protezione personale dove previsti.



Gli Alcuni proporranno attività gratuite e percorsi di animazione a pagamento, il programma completo nel sito parcodeglialberiparlanti.it e nelle pagine social del Parco degli Alberi Parlanti.