Correre per stare bene: la nutrizione e l'allenamento del runner

La corsa, se fatta bene, può aiutare ciascuno di noi a stare meglio, migliorando la qualità della vita, aiutandoci a mantenerci vitali e in forma, combattendo lo stress e la sedentarietà della vita moderna.



Ne parleranno in una tavola rotonda interattiva:

Fulvio Massini, Training Consultant

Emiliano Benelli, Biologo Nutrizionista Sportivo

Giuseppe Dal Mistro, Medico Fisiatra

Rossano Visentin, Fisioterapista

Leonardo Moretto, Podologo



L'occasione permetterà ai partecipanti di potersi confrontare con i rinomati professionisti esperti nel campo dello sport e del running, che per l'occasione saranno a disposizione per domande e curiosità. Al termine dell'incontro, un aperitivo di networking e la possibilità di poter acquistare il nuovo libro "Tipi che corrono" di Fulvio Massini, a disposizione per l'occasione per autografarne le copie.



Partecipazione gratuita. É gradita l'iscrizione al seguente link: https://correreperstarebene.eventbrite.it/