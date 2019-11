Quarta edizione della corsa dei Babbi Natale "Memorial Nicola Agnoletto"

L'associazione Finchè ci siete voi ci sono anche io" organizza Domenica 8 Dicembre 2019 a Paese, presso lo stadio di Rugby, la 4° Corsa Dei Babbi Natale "Memorial Nicola Agnoletto".



Corsa non competitiva e camminata da 4, 7 e 12 km.



Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla ricerca per le malattie emato-oncologiche in collaborazione con CRO di Aviano e Università di Padova.



Ti aspettiamo di corsa o in cammino!



Iscrizioni e informazioni: https://www.facebook.com/events/697332147427973/