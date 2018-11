39^ CORSA LUNGO IL FIUME ZERO

manifestazione podistica ludico motoria a carattere internazionale non competitiva a passo libero aperta a tutti.



ORGANIZZAZIONE :

Avis Comunale di Zero Branco



ORARIO DI PARTENZA:

ore 09.30 (Partenza unica)



PERCORSI: 5,3 - 12,5 - 19km



Parte del ricavato sarà destinato all’associazione La Musica di Angela Onlus

Un simpatico omaggio sarà riservato a tutti i bambini (sino a esaurimento



Preiscrizioni ed iscrizioni gruppi su www.corsafiumezero.it