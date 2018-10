Treviso, corsi cake design personalizzati

Corsi Cake Design Personalizzati su richiesta su richiesta.



Organizziamo lezioni individuali della durata minima di 3 ore con argomento a scelta.



- per informazioni su un corso personalizzato puoi passare in negozio oppure inviare una mail dal form contatti specificando il genere di corso e la disponibilità oraria, vedremo di formularti un preventivo ad oc



- Per visionare le condizioni di vendita, vi invitiamo a visitare la pagina Corsi

- Durante il corso verranno forniti i materiali utili e messi a disposizione tutti gli strumenti per poter realizzare il soggetto che ogni partecipante porterà con se al termine della lezione.

Visita il sito per maggiori informazioni:

https://www.sigrazie.eu/cake/corsi-decorazione-2018/807-corsi-cake-design-personalizzati.html