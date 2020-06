Corsi DJ estivi per ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni, collettivi per max 8 persone.

Corso intensivo per ragazzi settimanale con orari: 9.00 - 13.00 oppure 14.00 - 18.00 dal lunedì al venerdì.

Costo per la settimana di 5 giorni 180 euro.

Verranno attivate le settimane di Giugno o Luglio o Agosto con il numero minimo di partecipanti.

I corsi saranno fatti a norma secondo le linee guida.

Per informazioni Roberto Sorbara 3283658672 info@robertosorbara.com

A Treviso e Quinto di Treviso