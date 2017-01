Corso di 3D Scanning: soluzioni low cost per il rilievo 3D a Montebelluna

Un corso organizzato da 3D Archeolab per imparare come rilevare in 3D un oggetto utilizzando strumenti e tecniche low-cost: da immagini digitali, da video digitali o con uno scanner 3D. Durante la prima parte del corso verranno mostrate ed utilizzate, attraverso esercitazioni pratiche, le principali soluzioni software low-cost, sia proprietarie, sia free e open source, che permettono di estrarre un modello 3D da immagini digitali oppure direttamente da un video; in particolare, si utilizzeranno le seguenti applicazioni: Photoscan (Standard e Professional Edition), 3DF Zephyr (versione Lite e Pro) e MeshLab. Dopo una introduzione teorica sulle tecnologie di rilievo Image-Based, il corso prevede il rilievo 3D di un oggetto proposto dal docente o a scelta dei partecipanti. Nella seconda parte del corso verrà utilizzato lo scanner 3D a luce strutturata Scan in a Box, uno strumento prodotto in Italia che unisce ottime prestazioni a un costo accessibile. Dopo una introduzione teorica sulle tecnologie di rilievo Range-Based, il corso prevede esercitazioni pratiche nell'utilizzo dello scanner per rilevare un oggetto.