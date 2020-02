Nuovo corso di acquerello con il maestro Barnaba Salvador

Continua la collaborazione con il maestro Barnaba Salvador per il nuovo corso di acquerello. Il corso è strutturato per fasi, durante ogni lezione è approfondito un argomento, al fine di accompagnare, gradualmente, la comprensione della tecnica, l’uso del colore e la sperimentazione. In ciascuna lezione l’insegnante realizzerà, assieme ai partecipanti, un dipinto ad acquerello, mettendo in pratica quello che è la parte teorica al fine di esprimere le proprie potenzialità e la creatività. Il corso si rivolge al principiante e a chi ha già una buona conoscenza di base e vuole migliorare questa tecnica espressiva ricca di leggerezza e incanto, e a chi cerca, nel corso, un docente appassionato che oltre a trasferire la pratica, sappia comunica la passione per questa tecnica e gli “strumenti” necessari per realizzare i propri dipinti.



5 incontri - dalle 19.30 alle 21.30

MARZO 2/9/16/23/30

Minimo 6 persone

Sede: Treviso - Borgo Mestre 107

Tessera associativa: € 20

Iscrizione al corso: € 100