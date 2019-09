CORSO ACQUERELLO BASE con il maestro BARNABA SALVADOR



Un corso per partire con il piede giusto con questa affascinante tecnica pittorica. I materiali corretti, le tecniche su bagnato e asciutto, la gestione di acqua e colori… sfruttando toni e contrasti per dare profondità ai propri disegni sintetizzando forme e composizioni.



5 incontri - dalle 19.30 alle 21.30

Calendario incontri:

Ottobre: lun. 7, lun. 14, merc. 23, lun. 28

Novembre: lun. 4



Minimo 6 persone

Iscrizione al corso € 100

Tesseramento € 20

Sede: Treviso – Borgo Mestre 107

per informazioni e prenotazioni 336 656997 - info@sogno2.it - www.sogno2.it