Corso acquerello - Edizione Primavera 2017

Otto incontri, inizio lunedì 27 febbraio 2017, con un programma tutto nuovo e molto interessante, per entrare nella magia di una tecnica raffinata, completa e senza tempo. Scopo del corso è quindi quello di arrivare a una conoscenza, ma soprattutto "confidenza", con i suoi molteplici aspetti raggiungendo una libertà espressiva in grado di fra trasparire, attraverso il dipinto, la propria personalità e incontrare nuove persone. Il corso è aperto a tutti e non prevede particolari esperienze artistiche.