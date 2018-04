Corso aggiornamento a mondo mio // Ecologie educative e relazioni con la natura

SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI al CORSO di AGGIORNAMENTO A MONDO MIO, ecologie educative e relazioni con la natura, organizzato per sabato 21 aprile, a Motta di Livenza, presso Palazzo Giacomini (B.go Aleandro n.23).

Adatto a insegnanti, educatori, genitori, bibliotecari e librai, organizzato dalla casa editrice ARTEBAMBINI*, in collaborazione con l'associazione Zona Franca.



Il TEMA:

L'ambiente fa esplodere conoscenze e fantasia. È forse la sede più adatta dove sperimentare, pensare, inventare la realtà sociale, culturale e naturale.

Una grande “aula verde” dove linguaggi e apprendimenti possono essere intesi come precise proposte per chi si occupa della crescita e dello sviluppo dei bambini.

La natura produce sentimenti e comportamenti che coprono un'ampia gamma di emozioni, anche contraddittorie, quali: attrazione, avversione, meraviglia, indifferenza, senso di pace, di paura e di ansia.

Una rinnovata consapevolezza “ecologica”, che possa affinare i nostri sensi e le nostre capacità mentali, può farci vivere in armonia con le evoluzioni tecnologiche?

Forse attraverso una “mente ibrida”, dove mondi digitali e fisici convivono, sviluppando più ampiamente i sensi e le capacità mentali, conoscendo il mondo e sentendoci pienamente vivi.



Il PROGRAMMA:

ore 9,00 accoglienza e presentazione

ore 10,00 Ambiente, educazione e arte: intrecci educativi a scuola, al museo, in biblioteca – Mauro Speraggi, pedagogista Artebambini

ore 11,00 Consapevolezza ecologica: che ne è stato della Natura selvatica? - Barbara Turcolin - Associazione culturale Zona Franca

ore 11,40 Laboratorio collettivo di mindfullness: “Vivere il presente” a cura di Associazione culturale Zona Franca

ore 12,00 Laboratorio collettivo: “Facce d’albero” a cura di Artebambini

ore 13,00 Pausa Pranzo

ore 14-17,30 LABORATORI (ogni partecipante può scegliere un laboratorio)



I docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il costo del corso emettendo un Buono da 75,00 € a favore di Esercizio Fisico dal sito www.cartadeldocente.istruzione.it e facendolo figurare interamente come acquisto di pubblicazioni.



Pubblicazioni incluse: • rivistaDADA – Arte e Natura, il corpo e DADA Arte e Giardini, • Calder di Paola Ciarcià, • Qua la zampa orso! di AA.VV., • Meno Carta Mangiacarta di Simone Baracetti, • Tintinnabula – Giocattolo museo di Roberto Papetti.



* FORMAZIONE ED EDUCAZIONE

Edizioni Artebambini, da oltre 30 anni opera nel settore della formazione e dell’educazione, promuove ed organizza in Italia e all’estero corsi di formazione, seminari, incontri e mostre d’arte, master e convegni internazionali rivolti agli adulti con esperti sia appartenenti al mondo artistico che al mondo accademico. Con i suoi docenti e operatori è presente in modo capillare nelle scuole di ogni ordine e grado, nei musei e nelle biblioteche.