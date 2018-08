Corso Aperibarbecue @Bardin Garden Center

Descrizione corso:

Aperibarbecue è un corso della durata di circa 3 ore durante il quale lo chef utilizzerà 3 barbecue per spiegare le tecniche fondamentali per realizzare le cotture più tradizionali come: salsiccia, costine, pancetta, pizza, verdure, bistecca. Il corso Aperibarbecue è perfetto per tutti possessori di barbecue che si rendono conto di non utilizzare lo strumento nella maniera corretta o nuovi potenziali clienti che vogliono acquistare un barbecue. Le pietanze cucinate durante il corso saranno distribuite tra i partecipanti come assaggi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €30

La quota di partecipazione è da versare al momento dell'iscrizione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Puoi pagare con Paypal utilizzando la tua carta di credito oppure mediante bonifico bancario.

CORSO A NUMERO CHIUSO

Il corso avrà luogo presso il nostro Garden Center e sarà a numero chiuso con max 25 posti disponibili. Il corso sarà attivato sono al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. In caso di mancato raggiungimento il corso verrà annullato e l'importo versato per l'iscrizione sarà restituito.

Per maggiori informazioni: 0422 350714