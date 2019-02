Corso per assaggiatori di vino

Sono aperte le iscrizioni al X Corso di 1° livello per Assaggiatori di Vino per la provincia di Treviso, con inizio il 6 Marzo e termine il 12 Giugno 2019.



Scadenza iscrizioni: 27 Febbraio 2019



Il corso per il conseguimento della Patente di “Assaggiatore di Vino” (riconoscimento giuridico D.P.R. 8/7/1981 n. 563) e conseguente iscrizione all’Albo Nazionale degli Assaggiatori di Vino ONAV, è strutturato secondo quanto previsto a livello nazionale e si articola in 15 lezioni teorico-pratiche di circa 2 ore ciascuna, più una sessione d’esame,.



Il corso si svolge presso l’Hotel Spresiano in via Tiepolo, 10 a Spresiano (Treviso).



Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo n. 28 persone. Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico fino ad un massimo di n. 45 persone.



COSTI:



EURO 490 per i NON SOCI ONAV



EURO 420 per Junior under 23





La quota di partecipazione comprende:



- tessera ONAV per il 2019 e 2020 con tutti i vantaggi conseguenti (es. promozioni presso gli esercizi commerciali convenzionati al programma “Fidelity” su tutto il territorio nazionale, acquisto a prezzi scontati dei biglietti per le principali manifestazioni e fiere vino, ecc.)



- il nuovo Manuale dell’Assaggiatore



- la valigetta con 6 bicchieri di degustazione



- le 15 lezioni del corso durante le quali si degusteranno circa 60 vini



- l'abbonamento alla rivista L'Assaggiatore fino a fine 2020



- l’accesso gratuito alla guida vini on-line “Prosit”



- la Patente di assaggiatore (consegnata dopo il superamento dell'esame)



- la spilla dell'associazione (consegnata insieme al diploma dopo il superamento dell'esame)



- il libretto delle degustazioni (consegnato insieme al diploma dopo il superamento dell'esame).





Per qualsiasi informazione potete contattare:



ONAV Treviso: mail treviso@onav.it



Delegato e Responsabile Corso: Alessandro Buso cell. 348 9349781