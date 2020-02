Villorba, al via il Corso Onav per assaggiatori di vino

Per tutti gli appassionati anche privi di esperienza. Per conoscere il vino, dal grappolo alla bottiglia e imparare a degustarlo e apprezzarlo consapevolmente.

Sono aperte le iscrizioni al X Corso di 1° livello per Assaggiatori di Vino per la provincia di Treviso, con inizio il 7 aprile e termine il 18 giugno 2020. Il corso per il conseguimento della Patente di “Assaggiatore di Vino” (riconoscimento giuridico D.P.R. 8/7/1981 n. 563) e conseguente iscrizione all’Albo Nazionale degli Assaggiatori di Vino ONAV, è strutturato secondo quanto previsto a livello nazionale e si articola in 15 lezioni teorico-pratiche di circa 2 ore ciascuna, più una sessione d’esame, come da programma in calce. Il corso si svolge presso l’hotel Le Terrazze in Via Roma, 72/AB 31020 a Villorba. Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 25 persone. Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico.



COSTI:

EURO 490 per i NON SOCI ONAV

EURO 425 per i Soci "Amico Onav"

EURO 420 per Junior under 23

Scadenza iscrizioni: 20 marzo 2020