Roncade: corso di avvicinamento al vino

Un percorso in 4 appuntamenti per avvicinarsi al mondo intrigante e complesso del vino, alla scoperta dei suoi segreti più nascosti. I punti cardine di una degustazione, come si degusta da professionisti e l’incognita “Blind Tasting – Degustazione alla cieca”: saranno le tappe del corso in programma a Roncade

Il corso sarà tenuto da Igor Luciano Mazzarotto, Sommelier professionista con esperienza a livello internazionale, 4 giovedì sera tra giugno e luglio, nell’affascinante location di 47 Anno Domini, tra vino e design. Grazie alla sua formula conviviale, il corso è consigliato sia agli amatori del vino, sia a degustatori più consapevoli. Si potrà partecipare a 4 lezioni, o scegliere solo la serata che più vi interessa. Tutti i dettagli al seguente link.