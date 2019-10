Corso base di cristalli

𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢 𝗕𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗜 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟𝗟𝗜



Lo scopo del corso è comprendere i cristalli per la loro naturale propensione a guarire, rigenerare e riequilibrare. Imparerai a connetterti con i cristalli capendo perché scegli un cristallo piuttosto che un altro, ascolterai il suo messaggio e imparerai varie tecniche utili per l'autotrattamento e per la rigenerazione degli ambienti in cui vivi. Questo corso è il primo step per chi desidera diventare cristalloterapeuta e vuole inserire i cristalli come strumento aggiuntivo nell'aiutare gli altri.



Prerequisiti: nessuno.

Adatto a tutte le età, anche ai più giovani.



Programma:

- Introduzione

- Litogenesi: la formazione delle pietre

- Come leggere le schede tecniche dei cristalli

- Burattati, grezzi, geodi e druse

- Forme e il loro significato

- Pulire un cristallo

- Ricaricare un cristallo

- Bilanciamento di Yin e Yang

- Centratura

- Incontrare e conoscere un cristallo

- Programmare un cristallo

- L’autotrattamento e chakra





Per info e prenotazioni:

Tiziana +39 3484193561

Valentina +39 3333002552