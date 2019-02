Corso base di nordic walking

Corso di livello base per principianti e per chi non conosce il Nordic Walking e vuole imparare la tecnica.

Il Nordic Walking consiste in un’evoluzione della normale camminata mediante l’utilizzo di specifici bastoni, che permettono un allenamento completo offrendo un modo naturale ed efficace per tonificare la muscolatura di tutto il corpo.

Durata: 3 lezioni di 90 ciascuna

Partecipanti: 6/8

Sabato 23 febbraio ore 9.30

Domenica 24 febbraio ore 9.30

Sabato 2 marzo ore 9.30

