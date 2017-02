Corso "BBQ Grilling Essential"

Sabato 25 Febbraio 2017 - dalle 9:30 alle 12:30

Il Grilling Essential è il percorso per chi inizia da zero. Per chi ha le idee confuse e vuole chiarirsele. Per chi non ha mai toccato un grill ma vorrebbe divertirsi a farlo quando ne ha voglia e modo. Per chi vuole raggiungere il porto sicuro navigando nel mare agitato dei vari tipi e modelli di dispositivi e accessori. Per chi non ne sa nulla e vuole iniziare a sapere tutto.

Il Grilling Essential è qualcosa che non c’era ma adesso c’è. E' interamente gratuito e si sviluppa in una sessione unica di circa 3 ore nelle quali il coach BBQ4All spiegherà le basi per poter iniziare ad utilizzare senza paura un dispositivo Weber. Durante la teoria si potranno fare degli assaggi dei piatti preparati dal coach. Non è necessario alcun apporto da parte del corsista. A tutto il necessario pensiamo noi!